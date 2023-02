Austausch unter älteren Menschen: Im „Dorfbrunnen“ sprudeln die Ideen

Innsbruck – In früheren Zeiten war der Dorfbrunnen ein Ort, an dem sich Menschen trafen, um zu plaudern, Informationen auszutauschen, gemeinsame Aktivitäten zu planen. Genau das möchte der seit 2010 bestehende, parteiunabhängige Innsbrucker Verein „BeLiA – Besser leben im Alter“ für seine Zielgruppe, die Generation 50plus, leisten. Es gehe um Gemeinsamkeit statt Einsamkeit, um Lebensfreude, darum, „Erfahrung und Wissen von Senioren zu nützen“, sagt Obmann Peter Roner – und um ein möglichst breites Angebot.

Unter dem Dach des Vereins finden sich daher mittlerweile bereits sechs verschiedene „Clubs“ mit unterschiedlichen Schwerpunkten (teils mit eigenen „Clubchefs und -chefinnen “): Gut etabliert ist bereits der „Club Innere Stadt“, der sich jeden Donnerstag im Vereins-Stammlokal, dem Bistro Lavendel in der Ing.-Etzel-Straße, trifft – in familiärer Atmosphäre mit Plaudertisch, Spielecken und (einmal im Monat) einem „Wunschessen“: Wirt Martin Sponring kocht dann auf, „was die Leute selber nicht mehr kochen, von Erdäpfelblattln mit Kraut bis zum Blutwurst-Gröstl“.

Erfahrungsaustausch zu aktuellen Themen (zum Beispiel: Was gefällt einem an Innsbruck? Was gehört verändert?) bietet jeden Dienstag die „Ideenschmiede“: Nach einem 10-minütigen Impulsvortrag kommen alle, die mitdiskutieren wollen, zu Wort, erklärt Roner das Prinzip. Eine neue Idee innerhalb dieses Clubs ist der „heiße Stuhl“, auf dem Vertreter der (Stadt-)Politik Platz nehmen sollen, kritische Nachfragen inklusive.