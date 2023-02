Tabakkonzern erhöht Preise: Zigaretten werden ab 1. März wieder teurer

JTI Austria erhöht die Preise für Produkte der Marken Camel, Meine Sorte und Benson&Hedges. Auch andere Hersteller dürften nachziehen, mit April steht nämlich eine Tabaksteuererhöhung an.

Wien ‒ Der Tabakkonzern JTI, zu dem in Österreich die frühere Austria Tabak sowie der Tabak-Großhändler Tobaccoland gehören, wird die Zigarettenpreise für Marken wie Camel, Meine Sorte und Benson&Hedges mit 1. März um 30 Cent je Packung erhöhen, kündigte das Unternehmen am Montag an.