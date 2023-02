Rückkehr von Top-Torschütze Helewka läutet das Finale für die Haie ein

Vier Spiele warten noch im ICE-Grunddurchgang: Die Haie spielen am Dienstag(19.30 Uhr) in Vorarlberg – mit Top-Torschütze Adam Helewka.

Innsbruck – Manchmal ist eine Pause einfach nötig. Selbst für bissige Haie. „Es tat gut, einmal etwas anderes als die Halle zu sehen“, gestand HCI-Co-Trainer Flo Pedevilla mit Blick auf die jüngste Länderspielpause. Seit Freitag sind die Haie wieder im (Trainings-)Einsatz, am Dienstag (19.30 Uhr) nimmt das Finish des Grunddurchgangs der ICE Hockey League – es stehen noch vier Spiele aus – mit dem Auswärtsspiel in Vorarlberg wieder an Fahrt auf.

Das gilt auch wieder für Toptorschütze Adam Helewka, der am Dienstag nach Verletzungspause – das letzte Match absolvierte der Kanadier am 20. Jänner gegen Wien – ins Line-up zurückkehren wird. „Dass wir nach all den Monaten wieder in Vollbesetzung antreten können, stimmt mich positiv“, ließ Headcoach Mitch O’Keefe wissen. Und zwar nicht nur für das Match in Vorarlberg im Speziellen, sondern auch für das anstehende Play-off im Allgemeinen. Für das haben die Haie das Ticket bekanntlich längst gelöst, nun geht es darum, Platz drei – und damit das Pick-Recht (Wahl des Gegners) – zu fixieren. Aktuell haben die Tiroler acht Punkte mehr als der einzig verbliebene Verfolger aus Villach. Die Adler, pikanterweise Kooperationspartner des Tiroler Zweitligisten aus Kitzbühel, wollen heute im Heimspiel gegen Fehervar abheben. „Wir spielen eine tolle Saison, Platz drei ist natürlich das erklärte Ziel“, betonte O’Keefe zum wiederholten Male.