Snowboarderin erlitt bei Kollision mit Skifahrerin in Osttirol Gesichtsverletzungen

Matrei in Osttirol – Zwei Verletzte forderte am Montag ein Zusammenstoß mehrerer Wintersportlerinnen im Skigebiet Brunnalm in Osttirol. Gegen 14.45 Uhr fuhr eine 14-jährige Skifahrerin bei ihrer Abfahrt auf einer Schwarzen Piste über eine Kuppe. Darunter saßen zwei Snowboarderinnen im Schnee.