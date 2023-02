Schüsse auf Uni-Campus in Michigan: Mindestens drei Tote

Ein Schütze habe am Montagabend (Ortszeit) in einem Saal der Universität das Feuer eröffnet, teilte die Polizei mit. Drei Menschen starben, mindestens fünf Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Täter befindet sich noch auf freiem Fuß.

East Lansing – Auf dem Campus der Michigan State University (MSU) in East Lansing in den USA sind am Montagabend Schüsse gefallen. Es gab mindestens drei Tote und fünf Verletzte, berichteten Medien und örtliche Behörden. Wie die Polizei der Universität im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, forderte sie Studenten und Lehrkräfte auf, sich in Sicherheit zu bringen. Videos lokaler Medien zeigten, wie Polizisten den Tatort stürmten.