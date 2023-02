Schon wieder Blech! Nur Platz vier für ÖSV im Teambewerb

Der letzte Teambewerb der WM-Geschichte wurde zur Beute der USA. Die beiden ÖSV-Bezwinger Norwegen und Kanada komplettierten das Podest. Österreich, um das Tiroler Duo Franziska Gritsch und Dominik Raschner, blieb zum bereits fünften Mal bei der Weltmeisterschaft in Courchevel/Meribel nur Platz vier.

Meribel – Österreich schrammte am Dienstag im Teambewerb der alpinen Ski-WM in Méribel an einer Medaille vorbei. Rot-weiß-rot unterlag Kanada im kleinen Finale nach einem 2:2 aufgrund der Zeitregel. Zuvor war Norwegen eine Nummer zu groß gewesen (1:3). Gold holte sich das US-Team mit einem 3:2 im Finale gegen die Skandinavier.