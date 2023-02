Hütte mit Menschen attackiert: Tiger griff Jäger in russischem Nationalpark an

Ein Tiger griff in Russland eine Hütte mit drei Jägern an. Einer der Männer erschoss das Tier, ein anderer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Sibirische Tiger stehen unter Schutz, es wird ermittelt.

Chabarowsk – Ein Amurtiger soll in einem Nationalpark in der Region Chabarowsk im Fernen Osten Russlands drei Jäger in einer Hütte angegriffen und einen von ihnen lebensgefährlich verletzt haben. Ein Jäger gab an, das Raubtier erschossen zu haben. Die Verwaltung des Anjuiski-Nationalparks veröffentlichte am Dienstag dazu ein Foto des toten Tigers in der Jagdhütte. Weil Amurtiger, auch Sibirische Tiger genannt, unter Schutz stehen wurden Ermittlungen eingeleitet.





Das Tier drang nach Angaben der Männer durch ein Fenster in die Hütte ein. Auf einem Video war ein eingeschlagenes Fenster zu sehen. Den Behörden zufolge gaben die Männer an, Jagd auf andere Tiere gemacht zu haben. Der Nationalpark verwies darauf, dass die Tiger mangels Nahrung zunehmend in Konflikte mit Menschen verwickelt seien.

Warnung vor "Problemtigern"

Der verletzte 19-Jährige wurde im Krankenhaus behandelt, wie Medien in Chabarowsk berichteten. Untersucht wird demnach zudem, ob bereits zuvor gefundene Überreste eines getöteten Jägers womöglich auch auf einen Tigerangriff zurückgehen könnten. Die Behörden in der Region Chabarowsk warnen immer wieder vor möglichen Angriffen der Amurtiger. Demnach gibt es mehrere "Problemtiger", die eingefangen und in entlegenere Regionen des Riesenreiches gebracht werden sollen.

Nach Behördenangaben kommen die Tiere auf der Suche nach Nahrung in die Nähe von Menschen, weil es deutlich weniger Wildschweine in der Region gibt als in den vergangenen Jahren. Viele Wildschweine waren im Zuge des Kampfes gegen die Tierseuche Afrikanische Schweinepest gejagt und getötet worden. Nun fehlen sie als Nahrung.

Größte Raubkatze der Welt