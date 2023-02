Rotes Granulat in Langkampfen verstreut: Unbekannte wollten wohl Tiere vergiften

Langkampfen – Ein Fall von versuchter Tierquälerei beschäftigt derzeit die Polizei in Kufstein. Demnach haben Unbekannte am Montag in Langkampfen (Obere Dorfstraße) ein rotes, getreideähnliches Granulat am Fahrbahnrand verstreut. Den Ermittlungen zufolge dürfte es sich dabei um eine giftige Substanz handeln. Außerdem fanden die Beamten in diesem Bereich mehrere Verpackungsbriefchen.