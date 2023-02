Indische Steuerbehörden durchsuchen nach kritischem Film BBC-Büro

Neu-Delhi – Wenige Wochen nach der Veröffentlichung eines Dokumentarfilms der britischen BBC, der sich kritisch mit dem indischen Premierminister Narendra Modi befasste, hat die Steuerbehörde die Büros des Medienhauses in Indien durchsucht. Ein Sprecher der hindunationalistischen Regierungspartei Modis bestätigte dies am Dienstag.

Die Opposition warf der Regierung vor, die BBC wegen des Dokumentarfilms gezielt ins Visier genommen zu haben. In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Fälle, bei denen die Steuerbehörden Büros von Medien und Menschenrechtsorganisationen aufsuchten. Der Journalistenverband Editors Guild of India bezeichnete dies als "Trend, der die Demokratie untergrabe". "Reporter ohne Grenzen" zufolge hat die Pressefreiheit in Indien während Modis Amtszeit gelitten.