Südtirol wählt heuer, Kompatscher will es noch einmal wissen

In Südtirol wird im Herbst diesen Jahres ein neuer Landtag gewählt. Und die Wahl verspricht spannend zu werden. Die dominierende wie regierende Südtiroler Volkspartei (SVP) wurde im vergangenen Jahr von einer Affäre und internen Streitigkeiten gebeutelt. In Umfragen lag man zuletzt konstant unter der 40 Prozent-Grenze. LH Arno Kompatscher (SVP) tritt - aufgrund der Begrenzung auf drei Amtsperioden - ein letztes Mal als Spitzenkandidat der Sammelpartei an.