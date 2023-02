Sechs Imster e5-Gemeinden fördern Elektro-Mopeds

Arzl. i. P. – Die Aktion „e5-Jugend fährt E-Moped“ ist mittlerweile auch im Bezirk Imst voll angekommen. Die Gemeinden Arzl im Pitztal, Imst, Mieming, Mötz, Nassereith und Roppen fördern nämlich zusätzlich zu den 800 Euro Bundesförderung den Kauf eines E-Mopeds mit 200 Euro. „Ich hoffe, dass sie ähnlich erfolgreich wie in Schwaz und Kufstein wird“, so Landesrat René Zumtobel, zuständig für Verkehr, Umwelt und Naturschutz, bei der Vorstellung der Aktion in Arzl.

„Ein E-Moped kommt mit derselben Menge an Energie bis zu siebenmal so weit wie eines mit konventionellem Antrieb“, erklärt Bruno Oberhuber, Geschäftsführer der Energieagentur Tirol. Auch für den Fahrer liegen die Vorteile klar auf der Hand. „Bereits seit zwei Jahren bin ich mit meinem E-Moped unterwegs und nutze es vor allem in der warmen Jahreszeit, um von meinem Wohnsitz in die Arbeit zu kommen“, so E-Mopedfahrer Clemens Markt. Dass er zu Hause eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, „ergänzt sich ideal, so kann ich ohne schlechtes Gewissen jeden zurückgelegten Kilometer genießen“.