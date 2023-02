Lueg-Gipfel schmiedet Achse für das Wipptal, Gewessler über Widerstand wenig erfreut

Innsbruck – Manchmal geht es schneller, als man glaubt. Auch bei der Luegbrücke. Bereits gestern gab es im Landhaus einen Gesprächstermin zur heftig diskutierten Brückensanierung um 300 Millionen Euro in Gries am Brenner. Verkehrs-Landesrat René Zumtobel (SPÖ) hatte einen runden Tisch mit allen Beteiligten vorgeschlagen. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) nahm den Ball auf. Gemeinsam mit Zumtobel führten sie am Dienstag ein Gespräch mit dem Bürgermeister von Gries Karl Mühlsteiger und dem Obmann des Planungsverbands Wipptal, dem Bürgermeister von Steinach LA Florian Riedl (VP).