Fischen abseits des Mainstreams: artacts in St. Johann eröffnet Tiroler Festivalsaison

Von 3. bis 5. März wird in St. Johann improvisiert und am Klang experimentiert.

Damit ist wohl von vornherein klargestellt, auch dem Festival für improvisierte Musik und Avantgardejazz in St. Johann geht es ums Sich-Behaupten. Zum 23. Mal geht artacts mit einem Programm, das weitab vom (Jazz-)Mainstream fischt, über die Bühne. Den jährlichen Festivalrhythmus konnte zuletzt selbst die Pandemie nicht unterbrechen – ihn höchstens für wenige Monate aus dem angestammten Takt bringen. Inzwischen stehen längst neue Herausforderungen an, weiß artacts-Initiator Hans Oberlechner. Die Teuerung und Fair Pay – zwei Stichworte, die auch die Berichterstattung über das Kultur-Jahr 2023 maßgeblich mitprägen dürften. Das artacts erhält rund 50.000 Euro an öffentlichen Geldern und kommt 2023 gerade so über die Runden. Das Festival gelingt, weil es ehrenamtliche Hilfe gibt, erklärt artacts-Obfrau Karin Girkinger. Von Fair Pay sei man aber auch in St. Johann noch weit entfernt.