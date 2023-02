Betrunkene baute mit Geländewagen mehrere Unfälle in Serfaus und Fiss

Serfaus – Eine Betrunkene am Steuer hat am späten Dienstagabend für gleich zwei Notrufe gesorgt. Zunächst wurde gegen 22.30 Uhr gemeldet, dass eine Frau mit einem Geländewagen in Serfaus mehrere Betonelemente gerammt und in Richtung Fiss davongefahren sei. Noch während eine Polizeistreife am Weg zum Einsatzort war, ging der zweite Notruf ein: Eine Zeugin berichtete, dass die Frau in Fiss ein geparktes Fahrzeug touchiert und ihre Fahrt mit drei Rädern fortgesetzt habe.