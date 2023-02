Skifahrerinnen bei Zusammenstößen in Söll und Matrei schwer verletzt

Söll, Matrei i. O. – Folgenschwere Kollision haben sich am Mittwoch um die Mittagszeit auf Skipisten in Söll und in Matrei ereignet. Gegen 11.20 Uhr stießen im Skigebiet Wilder Kaiser/Brixental zwei Frauen nahe der Bergstation „Tanzbodenbahn“ zusammen. Eine 28 Jahre alte Deutsche musste mit einer schweren Kieferverletzung per Heli in die Klinik nach Innsbruck gebracht werden. Die zweitbeteiligte Skifahrerin, eine Einheimische, blieb unverltzt.