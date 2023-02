Neuer Chef soll Ruhe ins Wiener Heeresmuseum bringen

Wien – Das Heeresgeschichtliche Museum (HGM) in Wien schrieb zuletzt eher negative Schlagzeilen mit seinem langjährigen Chef Christian Ortner. Ein neuer Leiter soll jetzt wieder den eigentlichen Zweck in den Vordergrund rücken. Georg Hoffmann verspricht „Modernisierung, Öffnung und Diskussion“. Als Erstes ansetzen will er beim besonders umstrittenen Ausstellungsbereich Diktatur und Republik. Details wolle er aber erst mit seinem Team ausarbeiten, kündigte der Historiker bei seiner offiziellen Präsentation durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) an.