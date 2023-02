Österreichischen Gesundheitskasse im Jahr 2022 mit 199 Mio. Euro Minus

Wien – Der vorläufige Jahresabschluss der Österreichischen Gesundheitskasse für 2022 zeigt einen Bilanzverlust von 199 Mio. Euro. Das Gesamtbudget der ÖGK liegt bei über 17 Mrd. Euro, das aktuelle Minus betrage daher ein Prozent des Budgets, so die ÖGK gestern in einer Aussendung. Tirol-Zahlen waren auf Anfrage nicht zu bekommen. Man sei ein bundesweiter Träger und veröffentliche daher österreichweite Zahlen, so eine ÖGK-Sprecherin.