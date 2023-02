Schüler der Villa Blanka werden „Helden“ der Abfallvermeidung

Innsbruck – Viel zu oft müssen, gerade in der Gastronomie und Hotellerie, noch genießbare Lebensmittel entsorgt werden. Den dringenden Handlungsbedarf bei der Vermeidung von Lebensmittelabfällen hat auch die Direktorin der Tourismusschulen Villa Blanka, Sabine Wechselberger, erkannt: Als erste Schule Österreichs hat die Villa Blanka das elektronische Lernprogramm „Food Waste Hero“ (zu Deutsch: „Held der Lebensmittelabfälle“) in den Lehrplan der zweiten Klassen aufgenommen.

Das Programm wurde in Kooperation von WIFI Tirol und der Initiative „United Against Waste“ entwickelt. Der Kurs soll Schülerinnen und Schülern auf interaktive Weise Hintergründe zum Thema Lebensmittelabfälle vermitteln, dazu konkrete (Experten-)Tipps zur Abfallvermeidung, etwa beim Kochen. Nicht zuletzt aufgrund der steigenden Warenpreise gewinnt diese Frage im Privaten wie in den Betrieben ja weiter an Brisanz. Aufgrund des großen Interesses wurde das Programm – das zunächst von einer kleinen Probandenzahl getestet werden sollte – eben auf alle zweiten Klassen ausgeweitet. Nun wurden die ersten „Food Waste Heroes“ ausgezeichnet. (TT)