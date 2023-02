Zwei Mädchen landeten mit Rodel in Fangzaun: schwer verletzt

Kichberg in Tirol – Für zwei Mädchen (14 und 16 Jahre) endete ein Rodelausflug in Kirchberg in Tirol mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Einheimischen fuhren gegen 17.30 Uhr gemeinsam mit einer Rodel von der Gaisberg Bergstation über den Rodelweg ins Tal ab. Bei einem geraden Steilstück auf Höhe des Speicherteiches kamen sie laut Polizei mit der Rodel rechts von der Strecke ab und fuhren gegen den dort befindlichen Fangzaun samt Stempel. Dabei zogen sich beide Jugendlichen eine schwere Verletzung im Bereich des rechten Beines zu.