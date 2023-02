Experte über Künstliche Intelligenz: „Zwischen Eintritt ins Paradies und Vorhof zur Hölle“

Der entscheidende Unterschied zu früheren Erfindungen sei, dass erstmals Wissensarbeiter vom digitalen Wandel betroffen sind – und das in allen Branchen. Komplett neu sei das Thema KI für die Dienstleister. Ob Werbetexter, Strategieberater oder Vertriebsexperten: „Jetzt merken wir, dass die Maschine so gut ist, dass sie auch schon dort eingesetzt werden kann“, sagt Eckhardt. Was die Chancen und Risiken angeht, sieht er das extrem breite Feld der KI „irgendwo zwischen Eintritt ins Paradies und Vorhof zur Hölle“.

Der Experte ortet bei den klassischen Prozessen in Unternehmen bereits heute keinen Bereich mehr, den nicht auch eine KI übernehmen könnte. Künstliche Intelligenz helfe auch dabei, große Datenmengen beherrschbarer zu machen. Die Technologie könne Unternehmen dabei unterstützen, gute Ideen zu generieren. Viel passieren werde dort, wo mit Textbausteinen gearbeitet wird – zum Beispiel auch bei Gericht. In Deutschland wird die Rolle von KI beim Schreiben von Urteilen ernsthaft diskutiert.

Probleme sieht der Wirtschaftsinformatiker vor allem in der Umsetzung. Was man wissen muss: Systeme wie ChatGPT können nicht von sich aus sagen, wie sich die Welt ändern wird. Sie brauchen Menschen, die ihnen Fragen stellen und sie mit den richtigen Daten füttern. „Von der technologischen Singularität sind wir noch Ewigkeiten entfernt“, betont Eckhardt.

Wer als Unternehmen KI nutzen will, findet an die 50 fertige Lösungen am Markt – vom Helferlein für das Führen von Protokollen bis zum Marketing-Gehilfen, der gesprochene Wörter und Bilder zusammenbaut. Zur Vorsicht rät der Experte, wenn Betriebe selbst mit KI experimentieren. Es bestehe die Gefahr,„dass problematische Dinge und schlechte Ergebnisse herauskommen, wenn Unternehmen nicht stark auf die Qualität der zugrunde liegenden Daten achten“, so Eckhardt. Menschen und Firmen müssten sich den neuen Voraussetzungen sehr rasch stellen. Neue Berufsfelder sollten überlegt und digitale Medienbildung forciert werden. Für die Unternehmen – vor allem für die großen und technologisch affinen – werde die Künstliche Intelligenz „ein Turbo-Beschleuniger“ der digitalen Transformation sein.