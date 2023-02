Beamten-Unmut über Tratters Urlaub, Funktionäre fordern Ende der Debatte

In der Tiroler ÖVP fordern immer mehr Funktionäre einen Schlussstrich unter die Urlaubsdebatte rund um Ex-Landesrat Hannes Tratter. Bekanntlich konsumiert der am 25. Oktober in den Landesdienst zurückgekehrte nunmehrige ÖVP-Landtagsabgeordnete seither seinen vor seiner Karenzierung 2012 nicht verbrauchten Urlaub. Zugleich hat Tratter sich für den Geschäfstführerposten in der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft Neue Heimat beworben. Hochrangige ÖVPler hoffen jetzt sogar, dass er sich aus dem Landtag zurückzieht. Die Optik sei nämlich fatal, weil man eine Privilegiendiskussion picken habe. Tratter möchte am 7. März seinen Dienst in der Verwaltung wieder antreten.

Der Unmut in der Beamtenschaft soll ebenfalls groß sein, obwohl der Vorsitzende der Zentralpersonalvertretung in der Landesverwaltung, Michael Eller, das so nicht spürt. Dass die Debatte auf die Beamten überschwappt, glaubt er nicht. „Denn das Beamtendienstrecht gilt für alle, eine Bevorzugung gibt es nicht.“ Warum Tratter jedoch so viel Urlaub ansammeln konnte, wird von Beamten sehr kritisch gesehen. Vor allem deshalb, weil bei ihnen die Personalabteilung sehr strikt vorgehe, was die „Mitnahme von nicht verbrauchtem Urlaub“ betrifft, heißt es.





Spannend wird es nach dem 19. Februar im Landesrechnungshof. Denn da endet die Ausschreibungsfrist für die Nachfolge von Landesrechnungshofdirektor Reinhard Krismer. Immer wieder wird die stellvertretende Landesamtsdirektorin Barbara Soder als mögliche Favoritin genannt. Der Landesrechnungshofdirektor bzw die -direktorin benötigt eine Zweidrittelmehrheit im Land, weil der Rechnungshof ein Organ des Landtags ist.

Im Platzertal soll der neue Speicher für den Ausbau des Kraftwerks Kaunertal entstehen. Der WWF spart nicht mit Kritik. © Tiwag