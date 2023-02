Chefposten der Tiroler Landesmuseen: Fünf Häuser, fünf Baustellen

Die Sanierung des Ferdinandeums, aber auch dessen inhaltliche Neuaufstellung standen schon 2018, bei der damaligen Ausschreibung des Chefpostens der Tiroler Landesmuseen (TLM), auf dem Plan. 19 BewerberInnen trauten es sich damals zu, den bitter nötigen architektonischen und programmatischen Umbau auf den Weg bringen, um dem Haus zu mehr Strahlkraft zu verhelfen. Wirklich abgehakt sind beide Aufgaben noch nicht, weshalb sie in der jüngsten Ausschreibung zum TLM-Chefposten erneut auf der Agenda standen. Jetzt wollen den Job aber nur noch elf Personen machen. Fünf Frauen, sechs Männer. Ihnen allen ist klar, ein hartes Stück Arbeit dürfte auf sie zukommen, eine Herausforderung mit fünf Häusern und mindestens fünf Baustellen.

Die größte tut sich im Ferdinandeum auf, in dem das Klima kein wirklich gutes ist. Das im MitarbeiterInnenstab soll inzwischen besser geworden sein. Dafür streikt jetzt die Klimatisierung der Ausstellungsräume. Probleme mit der Regelung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit waren bekannt. Die Befürchtung, dass das Ferdinandeum nicht mehr voll bespielbar sein könnte, wurde inzwischen triste Realität. Klimt und Co. wanderten sicherheitshalber ins Depot. Die Politik erkannte, dass die notwendige Sanierung schnellstmöglich in Angriff genommen werden muss. Die dafür nötigen Verträge stehen inzwischen aber schon ziemlich lange kurz vor dem Abschluss. Die gern bemühte Zielgerade zieht sich.