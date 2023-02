Während es etwa in Axams, Mieming oder Sautens noch Fasnachtsumzüge zu bestaunen gibt, übernehmen in zahlreichen Tiroler Gemeinden die Faschingsnarren das Kommando. Wem das alles zu bunt wird, der kann sich in eines der vielen Konzerte oder ins Theater flüchten. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.