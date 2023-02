Wachsoldat in Wiener Neustädter Kaserne starb an Brustdurchschuss

Wiener Neustadt – Im Fall eines am 6. Jänner in der Flugfeldkaserne Wiener Neustadt getöteten Soldaten hat das vorläufige Ergebnis der Obduktion einen Brustdurchschuss als Todesursache ergeben. Zudem habe der 20-Jährige in den Wochen zuvor Cannabis, Ecstasy und Antidepressiva konsumiert, bestätigte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Freitag einen Bericht des ORF Niederösterreich.