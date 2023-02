Murdoch und Fox-News-Moderatoren hielten Trumps Vorwürfe für Unsinn

"Wirklich verrücktes Zeug", schrieb Murdoch daraufhin in einer E-Mail an die Chefin von Fox News Media, Suzanne Scott, wie in dem Gerichtsdokument festgehalten ist. "Und schädlich." Schon zuvor hatte der rechte Medienmogul an Scott geschrieben, sollte Trump sich als "schlechter Verlierer" erweisen, müsse aufgepasst werden, dass der Trump nahestehende Fox-News-Moderator Sean Hannity und andere "nicht genauso klingen".