„Beste Jahre vorbei": CNN-Moderator empört mit sexistischem Kommentar

Washington – Der bekannte CNN-Moderator Don Lemon ist nach einer sexistischen Äußerung über die Republikanerin Nikki Haley in die Kritik geraten. Die 51-jährige Haley hatte einen Generationswechsel in der politischen Führung des Landes gefordert und gesagt, einige Politiker hätten ihre besten Jahre hinter sich. Lemon sagte daraufhin im Frühstücksfernsehen des Senders, dieses ganze Gerede über das Alter bereite ihm Unbehagen.

"Haley ist nicht in ihren besten Jahren. (...) Eine Frau ist in den 20ern, 30ern und vielleicht 40ern in ihren besten Jahren." Das sei zwar nicht seine Auffassung, aber das könne man zum Beispiel bei Google so nachlesen. Haley sollte daher vorsichtig sein mit dem, was sie sage. Seine Co-Moderatorin Poppy Harlow bereitete der Kommentar offensichtlich Unbehagen – sie hielt dagegen.