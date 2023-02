Früherer Südtiroler Schützenkommandant Paul Bacher 85-jährig verstorben

Bozen – Der langjährige Landeskommandant und Ehrenlandeskommandant des Südtiroler Schützenbundes (SSB), Paul Bacher, ist in der Nacht zum Freitag in Bozen kurz vor seinem 86. Geburtstag gestorben.

Bacher, am 19. Mai 1937 in Bozen geboren, war 1959 der Schützenkompanie „Major Josef Eisenstecken“ im Bozner Stadtteil Gries beigetreten, deren Kommandant er von 1975 bis 1993 (18 Jahre!) war. 2001 wurde er zum Landeskommandanten des Südtiroler Schützenbundes gewählt, eine Funktion, die er die kommenden zehn Jahre bis 2011 ausübte. Am 28. April 2012 wurde er aufgrund seiner Verdienste von der Bundesversammlung des Südtiroler Schützenbundes zum Ehrenlandeskommandanten ernannt.