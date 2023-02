VW testet modifizierten Touareg

Der Touareg wird das erste VW-Modell in Europa sein, das mit einem beleuchteten Logo am Heck Aufmerksamkeit erzeugen dürfte. Für das Fahrzeug steht zudem das IQ.Light-HD-Matrix-Scheinwerfersystem zur Verfügung, das über 38.400 Micro-LEDs verfügt. Sie sorgen nach VW-Angaben für „deutlich mehr Helligkeit auf der Straße“ und leuchten die befahrene Fahrspur „optimal“ aus. Ein Dachlastsensor erkennt, ob der Touareg mit einer beladenen Dachbox beschwert wird – entsprechende Informationen werden an die Fahrerassistenzsysteme übermittelt und sorgen für eine ausgewogene Fahrwerksabstimmung. (TT)