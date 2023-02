Kia Sportage: Extravagant außen, elegant innen

Innsbruck – In Europa ist er das wichtigste Volumenmodell der Marke Kia: der Sportage. Im vergangenen Jahr hat er in 30 westeuropäischen Märkten 137.353 Pkw-Neuzulassungen auf sich verbuchen können und damit Platz 14 gesichert, dicht hinter dem Elektrofahrzeug Model Y (Tesla) und vor dem aufgebockten Kleinwagen Yaris Cross (Toyota). Gegenüber dem Jahr 2021 hatte der Sportage gar um 55 Prozent zugelegt. Woher kommt nun das starke Interesse an diesem Modell?