Egle/Kipp und Nico Gleirscher rodelten knapp am Stockerlplatz vorbei

Österreichs Kunstbahnrodler haben das Podest beim Weltcup in St. Moritz am Samstag verpasst.

Die Tagessiege gingen an Deutschland. Max Langenhan gewann im Einzel vor Felix Loch. Der nach dem ersten Lauf noch zweitplatzierte Müller fiel in der Entscheidung noch drei Ränge zurück. Im Frauen-Doppelsitzer setzten sich Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal um zwei Tausendstelsekunden vor den Italienerinnen Andrea Voetter/Marion Oberhofer durch. Die Südtirolerinnen konnten es wohl verschmerzen, sie gewannen vorzeitig den Gesamtweltcup. Egle/Kipp sind vor dem letzten Saisonbewerb in Winterberg am kommenden Wochenende Zweite der Gesamtwertung.