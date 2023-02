Favorit EHC Mils holte sich den Titel

Mils – Der Favorit hat es geschafft: Mit einem 4:1 gegen Weerberg im dritten Final-Spiel der best-of-five-Finalserie der Division II der Eishockey-Landesliga fixierte der EHC Mils den Titel. Zuvor hatten die Milser schon 5:2 und 7:4 gewonnen. Im entscheidenden Spiel trafen Clemens Kuchinka, Patrick Hagler, Maximilian Kreiner und Luca Brandsätter für die „Einhörner“ von Trainer Fabian Hechenberger. Und so verabschiedeten sich Kapitän Manuel Holus und Co. in eine wohl lange Nacht. „Jetzt machen wir die Nacht zum Tag. Wir melden uns später“, ließen die Milser auf ihrer Facebook-Seite wissen. Hochverdient! (TT)