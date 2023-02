Schwaz Handball Tirol hatte nichts zu lachen

Schwaz, Innsbruck – Nach zwei Schritten vorwärts ging es wieder einen zurück. Was klingt wie beim Tanzkurs, wurde für die Spieler von Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Samstag Realität. Die 27:33-(12:15)-Heimniederlage gegen die BT Füchse aus Bruck an der Mur war ein Dämpfer im Kampf um den Einzug ins obere Play-off der HLA-Meisterliga, denn nach dem 30:25-Auswärtssieg in Graz und dem sensationellen 26:26-Remis gegen Meister Krems ließ man in der Osthalle gegen den direkten Konkurrenten zwei Punkte liegen. „Ab der 15. Minute ist uns das Spiel entglitten, Bruck war in allen Belangen überlegen“, bilanzierte Trainer Klaus Hagleitner den aus seiner Sicht gar nicht lustigen Faschingssamstag.