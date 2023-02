Auto stürzte in Schlitters sechs Meter in Unterführung: Lenkerin schwer verletzt

Schlitters – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Sonntag auf der Zillertalstraße (B169) in Schlitters. Eine 23-jährige Autofahrerin geriet gegen 2 Uhr über den rechten Fahrbahnrand hinaus, zerstörte dabei einen Leitpflock und fuhr rund 120 Meter ungebremst durch einen Straßengraben. Dann durchschlug der Pkw laut Polizei einen massiven Metallzaun und stürzte sechs Meter in die Unterführung (Gemeindestraße – Schlitterersee) hinunter.