Kristoffersen rast von Platz 16 zu Gold, Sensations-Silber für Griechen Ginnis

Was für ein Finale bei der Ski-WM in Courchevel: Henrik Kristoffersen katapultierte sich mit einem unglaublichen zweiten Lauf von Platz 16 noch zum WM-Titel. Für eine Sensation sorgte AJ Ginnis, der mit Silber die erste griechische Ski-WM-Medaille eroberte. Der Tiroler Manuel Feller verspielte seine Halbzeitführung und fiel auf Platz sieben zurück.

Courchevel - Nun ist es amtlich, Österreich reist von der Alpinski-WM in Courchevel/Méribel ohne Goldmedaille ab. Manuel Feller, der Halbzeitführende des Slaloms, fiel in der Entscheidung am Sonntag auf Rang sieben zurück. Gold holte sich der Norweger Henrik Kristoffersen, der als 16. des ersten Laufs noch zu seinem ersten Slalom-Weltmeistertitel raste. Silber ging an AJ Ginnis (+0,20), der als erster Grieche eine WM-Medaille eroberte, Bronze an Alex Vinatzer (ITA/+0,38).