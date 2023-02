Skifahrer bei Kollision in St. Jakob verletzt: Beteiligte Frau gesucht

Der in den Unfall verwickelte Mann entdeckte erst später, dass er eine Schnittverletzung davongetragen hatte. Die beteiligte Skifahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

St. Jakob i. D. – Am Sonntag kam es im Skigebiet Brunnalm in St. Jakob in Defereggen zum Zusammenstoß zweier Wintersportler. Ein 55-jähriger deutscher Skifahrer fuhr gegen 15.20 Uhr im Bereich des Weißspitzliftes talwärts. Plötzlich kollidierte er mit einer Skifahrerin. Beide kamen zu Sturz. Da es zunächst den Anschein hatte, als seien beide Parteien unverletzt, fuhren sie weiter.