Fix Dritter: Haie können Play-off-Gegner selbst wählen

Innsbruck – Die 2:4-Heimniederlage gegen die Graz 99ers am Freitag fiel im Kampf um Rang drei nicht mehr ins Gewicht, weil Asiago am Sonntag mit einem 6:1-Heimsieg gegen Villach dafür sorgte, dass den Innsbrucker Haien der Platz am Stockerl nicht mehr zum Nehmen ist. Das heißt, dass die Tiroler ihren Play-off-Gegner nach dem Grunddurchgang (48 Partien) selbst auswählen können. Bleibt’s bei Rang drei, bleiben fürs Viertelfinale zumindest zwei Teams der Ränge fünf bis acht (zwei Teams werden in den Pre-Play-offs in den Duellen 7.–10. und 8.– 9. ermittelt) übrig.