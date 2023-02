Grünstreifen in Untermieming in Flammen: Drei Burschen gesucht

Untermieming – Einen brennenden Grünstreifen in Untermieming mussten am Montag gegen 15.20 Uhr 24 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mieming löschen. Etwa 1000 Quadratmeter Wiese und Gestrüpp waren in Flammen aufgegangen, die Einsatzkräfte waren mit drei Fahrzeugen vor Ort und hatten das Geschehen rasch im Griff.