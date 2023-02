Zwei Schwerverletzte bei Ski-Kollisionen im Außerfern

Lermoos – Mehrere schwere Skiunfälle ereigneten sich am Montag im Außerfern: Gegen 10.45 Uhr prallten im Skigebiet in Bichlbach zwei Skifahrer aus Deutschland zusammen. Ein 44-Jähriger wurde mit Verdacht auf gebrochene Rippen sowie Verletzungen an der Halswirbelsäule mit dem Notarzthubschrauber RK2 ins Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen. Dort hin wurde auch die zweite Beteiligte, eine 17-Jährige, gebracht. Sie wurde laut Polizei an der Schulter verletzt.