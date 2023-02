Eine Bank in Sachen Kulturarbeit in Breitenwang

Breitenwang – Wonach stünde der Gusto – nach Jazzkonzert, Vernissage, Kinoabend oder Kabarett? Was das Kulturforum Breitenwang (KFB) Jahr für Jahr auf die Beine stellt, sucht seinesgleichen. Der eher ländlich strukturierte Ort mit versteckter Großindustrie bietet im kulturellen Bereich ein urbanes Angebot. Federführend ist hier das 2001 gegründete Kulturforum, seit 2016 unter der Obfrauschaft von Daniela Sulik. Bei den Neuwahlen rückte Sabina Beirer als Stellvertreterin auf. Ihr Gatte Ernst Beirer zeichnet seit Jahren als Mann im Hintergrund für die nicht unerhebliche Technik bei Veranstaltungen des Kulturforums im Veranstaltungszentrum (VZ) Breitenwang verantwortlich. Einmal ins Rampenlicht tritt auch er – gleich diesen Samstag, den 25.2., um 20 Uhr mit der Band Vintage Gallery, auf Deutsch in etwa mit Ahnengalerie zu übersetzen. Die fünf Altrocker spielen im VZ Cover-Songs auf höchstem Niveau.

Die Dutzenden Veranstaltungen des Kulturforums, das pro Jahr als eine Art Durchlauferhitzer von über 70.000 Euro agiert, müssen mit kaufmännischer Sorgfalt finanziert sein. Nicht immer reichen Publikumseinnahmen, um in die schwarzen Zahlen zu kommen. Der größte Förderer ist die Gemeinde Breitenwang selbst. Für BM Hanspeter Wagner ist das Kulturforum nicht mehr wegdenkbar. „Wenige, aber sehr Engagierte machen Jahr für Jahr eine super Kulturarbeit in Breitenwang. Wir sehen hier auch einen Auftrag und unterstützen das gern auf vielen Ebenen.“ Etwa durch einen Budgetbeitrag von 15.000 Euro, Sondermittel für die Dokumentarfilme oder die prinzipielle Zurverfügungstellung des Veranstaltungszentrums. Im Hintergrund sei die Gemeinde immer da, sagt Hanspeter Wagner.

Das Kulturjahr ist voll im Gange. Nächster Termin ist am Samstag das Konzert von Vintage Gallery mit „Rock on Broadway“, sicherlich eine Anspielung auf den Namen Breitenwang. Der Filmcircle präsentiert im März Filme im Zeichen von Frauen. Der erste zeigt, inspiriert von einer wahren Lebensgeschichte, am Freitag, den 3.3., wie eine mutige Frau im Kosovo zur Ernährerin ihrer ganzen Familie wird.