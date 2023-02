Am 1. März geht es um den Rechnungshof, Oberhofer kritisiert „desaströse MCI-Neuausschreibung“

Am 1. März geht es um den Landesrechnungshof. Direktor Reinhard Krismer geht am 1. Juli in Pension, sein Nachfolger bzw. seine Nachfolgerin wird vom Landtag gewählt und benötigt eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Am 19. Februar hat die Bewerbungsfrist geendet, bereits am 1. März findet das Hearing statt. Die Klubobleute aller sechs Landtagsfraktionen werden daran teilnehmen, möglicherweise gibt es bereits im März-Landtag die Wahl der neuen Rechnungshof-Führung.