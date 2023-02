Nur ein Bewerber für Chef-Posten im Innsbrucker Personalamt

Innsbruck – Große Überraschung ist das keine: Auf die vakante Stelle der Leitung des Personalamts in der Stadt Innsbruck gab es keinen großen Ansturm. Die Vorgeschichte dürfte aufgrund der Medienberichte bekannt sein, hieß es in der städtischen Jobanzeige. Und an der Vorgeschichte dürfte es wohl auch liegen, dass sich keine einzige Person aus dem Rathaus für die verantwortungsvolle Position beworben hat. Bekanntlich hat der Stadtsenat die von Bürgermeister Georg Willi (Grüne) installierte Personalchefin wegen „Vertrauensverlusts“ Ende vergangenen Jahres mehrheitlich ihres Amtes enthoben.