Nachtabschüsse verärgern Jägermeister im Bezirk Schwaz: „Brauchen wildfitten Wald“

Rotholz – „Wir brauchen nicht nur einen klimafitten Wald, sondern auch einen wildfitten Wald“, ließ der Schwazer Bezirksjägermeister Otto Weindl bei der Trophäenschau in Rotholz wissen. Er ist verärgert über Schusszeiten-Verlängerungen und Nachtabschüsse sowie das Erlegen des Wildes an ausgelegten Futterstellen – und das mit Genehmigung der Behörde.

Kritisch beleuchtete er die Auflassung von Fütterungsstellen für Rot- und Rehwild, die in Gerlos und im Achental, im Bächental und im Märzengrund geplant sei. Dadurch komme es zu Konzentrationen bei anderen Fütterungen und Schäden seien programmiert. Weindl kann auch Bejagungsmethoden in der Nähe von Wildfütterungen im Winter wenig abgewinnen: Ausgewilderte Hirsche würden es nicht auf die Ehrentafeln der Schwazer Jäger schaffen, ließ er wissen. Dass immer mehr Nachtsichttechniken vom Militär den Weg zu den Jägern finden, sei bedenklich. Derartige Techniken seien jüngst bei der Jagdmesse in Salzburg auf etwa zehn Ständen als Innovationen angepriesen worden.