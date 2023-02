„Tirol entscheidend vorangebracht“: Land ehrte 14 Persönlichkeiten

Innsbruck – Am Beginn stand das Gedenken an den 213. Todestag des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer am Bergisel und in der Hofkirche, anschließend fand der Festakt in Anwesenheit der Tiroler Landesregierung im Riesensaal der Hofburg in Innsbruck statt: Das Ehrenzeichen des Landes Tirol überreichten Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher (SVP) gestern acht verdienstvollen Persönlichkeiten. Außerdem wurde der Tiroler Adler-Orden an sechs ebenso verdiente „Nicht-Tiroler“ verliehen.