Macht ihr euch zum Narren? Das große Faschings- und Fasnachtsquiz

Fasnacht und Fasching haben in Tirol wieder Einzug gehalten – die kommenden Tagen steht ein wahrer „Narrathon“ vor uns. Mit diesem Quiz wollen wir die so geschätzte fünfte Jahreszeit in den Mittelpunkt stellen. Wie gut kennt ihr euch mit den Bräuchen, Begrifflichkeiten und anderen Gepflogenheiten in Tirol und dem Rest der Welt aus?