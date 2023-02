19-Jähriger soll Fünfjährige in Berlin erstochen haben – er war ihr Babysitter

Die Bestürzung in Berlin ist groß. In einem Park im Stadtteil Pankow wird ein fünfjähriges Mädchen erstochen. Unter Tatverdacht gerät relativ schnell ein 19-Jähriger. Jetzt stellt sich heraus: Er war der Babysitter des getöteten Kindes.

Berlin – Nach dem gewaltsamen Tod eines fünfjährigen Mädchens in Berlin steht der 19-jährige Babysitter unter dringendem Verdacht. Der Mann habe am Dienstagnachmittag auf das Mädchen und seine jüngeren Geschwister auf einem Spielplatz im Stadtteil Pankow im Norden Berlins aufgepasst, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Das Mädchen wurde etwas später durch mindestens eine Stichwunde verletzt in einem nahe gelegenen Park gefunden. Es starb kurz darauf im Spital.