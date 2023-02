Bauarbeiten am Deutschen Eck sorgen für Behinderungen im Zugverkehr

Kufstein – Die für die Schieneninfrastruktur in Deutschland verantwortliche DB Netz AG führt im Frühling umfangreiche Bauarbeiten im Bereich des Deutschen Ecks durch. Ziel der Arbeiten ist eine Verbesserung der Netzqualität in Deutschland. Aufgrund der Maßnahmen kommt es seit Mitte Februar bis voraussichtlich 2. Mai 2023 zu Sperren entlang der Bahnstrecke. Erste umfassende Fahrplanänderungen sind an den ersten beiden Märzwochenenden sowie an einigen Werktagen von 3. bis einschließlich 16. März geplant.





Die ÖBB richten für zahlreiche Züge auf der Strecke zwischen Salzburg Hbf. und Wörgl bzw. Kufstein einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Vereinzelt werden Züge über Zell am See umgeleitet, die Fahrtzeit verlängert sich um bis zu zwei Stunden. Einzelne Fernverkehrszüge von/nach Deutschland fahren an den beiden Wochenenden nur ab/bis Salzburg Hbf. Die ÖBB bitten Reisende, rechtzeitig vor ihrer Fahrt ihre Verbindung zu prüfen. Anschlusszüge können möglicherweise nicht erreicht werden.