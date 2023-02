Mit eigenem CO2-Messgerät gegen dicke Luft im Klassenzimmer

Schüler und Lehrer des BORG Landeck wollen auf ein besseres Klassenklima bauen – und basteln an Geräten, die den CO2-Gehalt der Luft messen sollen.

Landeck – Wenn Schülern das Lernen bis zum Himmel stinkt und auch das harmonischste Arbeitsklima nichts daran ändern kann, dann liegt die Lösung oftmals direkt vor der Nase: Durchlüften ist angesagt. Denn das bringt nicht nur frischen Wind ins Klassenzimmer, sondern auch klare Gedanken. Was nach keiner neuen Erkenntnis klingt, bleibt im schulischen Alltag aber vielfach in der Luft hängen. Schüler des Bundesoberstufenrealygymnasiums (BORG) Landeck haben deshalb einen Prototyp gebaut, der den Kohlenstoffdioxidgehalt in der Luft aufzeigen und zu einem gesünderen Klassenklima beitragen soll.