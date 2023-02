Negativpreis „Konsum-Ente 2022“ geht an Rama: Weniger Inhalt, aber teurer

Wien – Der unrühmliche Titel "Konsum-Ente 2022" geht an die Margarinemarke Rama. Weniger Inhalt zu höherem Preis bei äußerlich gleicher Verpackung kam bei den Konsumentinnen und Konsumenten nicht gut an, von denen sich 10.500 an der Abstimmung für den jährlich vergebenen Negativpreis des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) beteiligten.

Die kritisierten Produkte im Detail: Der Inhalt der Rama Margarine sei von 500 auf 450 Gramm reduziert worden, ohne dass dies, abgesehen von der geänderten Gewichtsangabe, äußerlich erkennbar gewesen sei. Größe und Gestaltung der Verpackung blieben so gut wie unverändert, zugleich stieg der Preis dafür von 1,99 auf 2,49 Euro - eine Gesamtteuerung von 39 Prozent. Upfield Holdings rechtfertige dies mit gestiegenen Rohstoffpreisen und Verzicht auf Palmöl. Um den Margarinepreis nicht anheben zu müssen, habe man die Füllmenge reduziert. Die Preisgestaltung im Regal obliege dem Handel, so der Hersteller.

Die Schrumpfkur sorgte auch schon im Nachbarland für Unmut. In Deutschland wurde Rama in der dort traditionellen runden Packung bei unveränderter Größe von 500 auf 400 Gramm reduziert, was dem Produkt in einer Abstimmung der Hamburger Verbraucherzentrale den Titel "Mogelpackung des Jahres 2022" einbrachte.