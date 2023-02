Die Arbeiterkammer berichtet von teils dreisten Klauseln in Mietvertägen und fordert das Justizministerium auf, einen Pflicht-Mustermietvertrag zu erarbeiten.

Wien – Die Arbeiterkammer (AK) widmet sich angesichts drohender, hoher Mietkostensteigerungen diesem Thema derzeit sehr stark aus Verbrauchersicht. Etwa gebe es in so gut wie jedem Mietvertrag gesetzwidrige Klauseln. Daher brauche es neben einen raschen Mietendeckel auch ein einheitliches, neues Mietrecht mit einem verpflichtenden Mustermietvertrag. Befristete Mietverträge sollen nur mehr privaten Vermietern ermöglicht werden, bekräftigten AK-Vertreter am Mittwoch.





Gesetzwidrige Mietklauseln hätten "offensichtlich System", sagte AK-Wohnrechtsexperte Walter Rosifka bei einem Pressegespräch in Wien. "In jedem Mietvertrag finden sich gesetzwidrige Klauseln", sagte Rosifka. "Krasse Verträge enthalten mehr als 70, im schlimmsten Fall haben wir 118 rechtswidrige Klauseln in einem Mietvertrag gefunden." Die erfolgreichen Klagen und Abmahnungen hätten zwar zu einem besseren Verhalten der betroffenen Vermieter gesorgt. "Aber die Branche geht strukturell mit rechtswidrigen Klauseln in Mietverträgen vor", kritisierte Rosifka.

Dauerbrenner: Bohrlöcher verbieten

Gewisse Klauseln gingen so weit, dass Mieter zwar zahlen, die Wohnung aber wohl nicht bewohnen sollen, sagte AK-Wohnrechtsexpertin Simone Brunnhauser. Dauerbrenner sei das Anbohren von Wänden zu verbieten. "Das geht so weit, dass man de facto nicht einmal eine Vorhangstange montieren oder ein Bild aufhängen dürfte." Für Mietkostensteigerungen werde auch oft versucht, den Baukostenindex (BKI) statt des Verbraucherpreisindex (VPI) anzuwenden, "das kann nicht sein".

Ein Problem seien ebenso rückdatierte Wertsicherungen, so Brunnhauser. So gab es bei einer Betroffenen, die sich an die AK gewandt hatte, praktisch umgehend eine Mietsteigerung von 19 Prozent von 750 auf 900 Euro – sie sollte Wertsicherung ab einem rückdatierten Zeitpunkt bezahlen, nicht ab jenem Zeitpunkt an dem sie einzog. Die Kammer hat geholfen.

Rosifka bedauerte, dass das Mietrecht insgesamt sehr kompliziert und schwer durchschaubar sei. Es gibt Teilanwendungen, Vollanwendungen, Vollausnahmen. "So sind auch die Verträge schwierig zu durchschauen, vor allem für Laien." Oft gebe es auch "ausufernde Betriebskostendefinitionen", die zwar nicht missbräuchlich aber auch nicht fair seien. "Es kann verrechnet werden, was eigentlich keine Betriebskosten sind."

AK für Aus befristeter Mietverträge für Gewerbliche

Die AK ist für ein Aus befristeter Mietverträge für gewerbliche Vermieter. Einhergehend fordert sie aber auch ein Aus von "Vertragsknebelungen", bei denen der Mieter nicht vor dem Ende eines bestimmten Zeitraumes – etwa drei oder fünf Jahre – kündigen darf.

Es sei auch eine Mär, dass befristete Mietverträge günstiger seien als nicht-befristete, sagte Rosifka. "Im Gegenteil, die Befristeten sind sogar oft teurer, zeigen unsere Erhebungen." Das sei der Fall obwohl Richtwertmieten rein gesetzlich bei einer Befristung günstiger sein sollen. "Das Angebot spielte das nicht wider. Freilich könnte man hier Rückforderungen tätigen – alleine viele Verbraucher beachten das von vornherein nicht." Auch Lagezuschläge seien oft "unklar".

Forderung nach Mietpreisbremse

Die Arbeiterkammervertreter bekräftigten heute die Forderung, nach einer Mietpreisbremse angesichts der hohen Inflation. Die Mieten sollen nicht öfter als einmal im Jahr und höchstens um zwei Prozent erhöht werden dürfen. Das soll für Richtwert-, kategorie-und freie Mieten gelten, bei denen die Erhöhungen vertraglich geregelt sind. Die Bundesregierung will angeblich bald eine Mietpreisbremse präsentieren, im Vorfeld eingebunden ist die AK nicht, wie es auf Nachfrage hieß.