Mit Öffis, Rad oder zu Fuß: So ist Tirol unterwegs

Innsbruck – Mit Öffis, Fahrrad, Scooter oder schlicht zu Fuß: Knapp die Hälfte aller Wege werden in Tirol so zurückgelegt. Das ergab die Mobilitätserhebung 2022. „Die Studienergebnisse zeigen, dass sich das Mobilitätsverhalten der Tirolerinnen und Tiroler in den vergangenen elf Jahren zum Positiven verändert hat. Heute entscheiden sich mehr und mehr Menschen für umweltfreundliche Fortbewegungsmittel“, sagte Mobilitätslandesrat René Zumtobel bei der Vorstellung am Mittwoch.